Atalanta, Percassi: "Koopmeiners? La sua cessione non è mai stata in programma"

ATALANTA

L'ad dei bergamaschi a margine della presentazione di Godfrey: "Teun è fondamentale per noi"

Luca Percassi raffredda le ambizioni di mercato della Juventus: "L'eventuale cessione di Koopmeiners? Non è mai stata prevista nei programmi della società - le parole dell'ad dei bergamaschi in conferenza stampa, a margine della presentazione del nuovo acquisto Godfrey -. Teun è un giocatore fondamentale per il nostro club".

Il centrocampista olandese è da tempo nel mirino dei bianconeri, che vorrebbero farne la punta di diamante del loro mercato estivo. L'accordo tra Juve e giocatore c'è già, ma l'affondo con la Dea ancora non c'è stato, perché Giuntoli ha prima bisogno di portare a termine qualche cessione importante. Le parole di Percassi sembrano mettere una pietra tombale sulla trattativa, ma con tutta probabilità in casa Atalanta sono solo in attesa dell'offerta giusta, quella in grado di far crollare un muro che per ora non vacilla.