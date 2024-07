Juve-Koopmeiners, si può fare: ma prima serve una cessione. Soulé indiziato principale

MANOVRE BIANCONERE

Per sbloccare l'arrivo del centrocampista olandese in bianconero serve prima una cessione: Soulé sembra essere l'indiziato numero uno

La cessione di Matias Soulé sarà uno snodo importante per la Juventus per arrivare a Teun Koopmeiners. Il club bianconero, infatti, ha come obiettivo principale quello di prendere il centrocampista olandese dall'Atalanta, ma per farlo deve prima cedere: se Chiesa al momento non sembra avere delle offerte concrete, per Soulé il discorso è diverso: Roma e Leicester sono i due club più interessati al calciatore e nelle prossime ore potrebbero esserci degli sviluppi.

La richiesta della Juventus per cedere l'attaccante argentino è di 30-35 milioni di euro, cifra che al momento solo il Leicester sembrerebbe disposto a pagare: dopo una prima offerta da 25 milioni andato a vuoto, le Foxes sarebbero pronte a rilanciare con una proposta da 35 milioni di euro bonus compresi che sbloccherebbe di fatto la trattativa. Cifra che la Juventus gradirebbe assolutamente, ma va anche considerata la volontà del calciatore.

Nelle ultime ore, infatti, Soulé ha trovato un accordo con la Roma manifestando la propria preferenza in caso di cessione. Ora il club giallorosso è chiamato a fare un'offerta che possa pareggiare quella del Leicester, altrimenti difficilmente la trattativa potrà decollare. Inizialmente, la Roma potrebbe offrire 25 milioni di euro (la stessa offerta fatta inizialmente dal club inglese) facendo anche leva sulla volontà del calciatore di vestire giallorosso. Il ds Ghisolfi sta anche valutando di inserire una percentuale del 15% sulla futura rivendita di Soulé, cifra che entrerebbe nelle casse bianconere. Al momento, quel che è certo in casa Juventus è che per arrivare a Koopmeiners prima è necessario vendere qualcuno per incassare e Soulé sembra essere l'indiziato numero uno.