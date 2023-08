Milan: Krunic chiede la cessione, trattativa per Marco Pellegrino

Manovre rossonere

Il club milanese continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un difensore centrale, mentre il bosniaco può partire

© Getty Images Rade Krunic ha chiesto, secondo fonti turche, la cessione al Milan che contemporaneamente si muove per il difensore centrale Marco Pellegrino del Platense. La trattativa per il bosniaco, pupillo di Pioli, è sempre quella con il Fenerbahce: 7 milioni l'offerta, almeno 10 la richiesta. La distanza si può colmare e può incidere la volontà del giocatore che vorrebbe partire. Per il centrale invece TYCSports riporta che Sebastián Ordoñez, presidente del Platense, sarebbe in viaggio verso l'Italia per trattare personalmente con i rossoneri.

La possibile partenza di Krunic aprirebbe le porte a un nuovo mediano che possa garantire equilibrio, regia e interdizione. I nomi sono quelli di Nico Dominguez del Bologna, Ibrahima Sissoko dello Strasburgo e Federico Redondo dell'Argentinos Juniors. Non ci sono trattative in atto, ma i rossoneri potrebbero muoversi per cautelarsi in caso di addio dell'ex Empoli.

Il difensore centrale è un discorso sempre aperto e l'identikit è preciso: fisico, giovane, economico e soprattutto mancino. L'idea Facundo Gonzalez è sfumata, il giocatore è andato alla Juventus, e così è emerso il nome del centrale argentino Marco Pellegrino. Risponde a tutte le caratteristiche: 185 centimetri, classe 2002, costa poco ed è mancino. La trattativa potrebbe prendere il volo nelle prossime ore o nei prossimi giorni, con i rossoneri che andrebbero a sostituire anche numericamente Matteo Gabbia passato al Villarreal in prestito secco.

