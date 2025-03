Atalanta: c'è anche Thiago Motta per il dopo Gasperini

Chi allora sulla panchina dell'Atalanta in caso di partenza di Gasp? Nelle ultime ore si è fatta avanti la clamorosa voce secondo cui ci sarebbe anche Thiago Motta, fresco di esonero con la Juve, nella lista della dirigenza atalantina. L'italo-brasiliano, già accostato alla panchina della squadra bergamasca quando allenava prima lo Spezia e poi il Bologna, è stato giocatore di Gasperini al Genoa e all'Inter. Lunedì, a margine della consegna del Premio Bearzot, Gasperini ha espresso solidarietà nei confronti di Motta. "Sono affezionatissimo a Thiago Motta, che in questo momento sta vivendo momenti difficili. È il ruolo dell'allenatore, che spesso viene troppo esaltato dai risultati e poi sottoposto alla gogna mediatica". Per il dopo Gasp piacciono anche Tudor, che ha un contratto con la Juve fino al Mondiale per club con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions, ma che la società potrà recedere unilateralmente entro luglio 2025, e Palladino, allievo di Gasperini, nel caso non continui la sua avventura a Firenze: tutto dipenderà per il tecnico viola da come finirà la stagione.