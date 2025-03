Gasperini: "La Roma? Piazza straordinaria ma c'è Ranieri che è un grande allenatore"

"La Roma? C'è Ranieri che è un grande allenatore". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, a margine della cerimonia di consegna del Premio Bearzot al Salone d'onore del Coni, replica così alle voci su un suo possibile approdo sulla panchina giallorossa nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell'edizione odierna, i Friedkin avrebbero dato il via libera per l'ingaggio dell'attuale tecnico della Dea, in pole per il dopo Ranieri, e i primi sondaggi sarebbero partiti già qualche mese fa, ancora prima che lo stesso Gasperini annunciasse che non avrebbe rinnovato il contratto, in scadenza nel 2026. Il ds giallorosso Ghisolfi, che con Ranieri si sarebbe già mosso per Gasperini, avrebbe assicurato l'allenatore piemontese dell'ampia autonomia che avrebbe nella costruzione della squadra. E ancora: "Piazza straordinaria, pubblico incredibile. È motivo d’orgoglio l’interesse della Roma, ma navighiamo a vista. Difficile prevedere cosa accadrà in futuro. La Roma è come la Nazionale, piace a tutti. Ho visto ieri sera la Nazionale come tutti, se guardiamo il secondo tempo, da lì si parte. È stata una prestazione straordinaria".