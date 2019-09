Atalanta, arriva Kjaer in prestito secco dal Siviglia

Simon Kjaer è ufficialmente un giocatore dell'Atalanta. Fumata bianca, dunque, per il difensore slovacco classe 1989, che ha già giocato in Serie A con le maglie di Palermo e Roma. Dopo il saluto a Martin Skrtel, che ha vestito la maglia nerazzurra per poco più di un mese, la Dea ha ingaggiato Kjaer, arrivato a Bergamo con la formula del prestito. Il difensore centrale ha giocato anche in Danimarca, Germania, Francia e Turchia, totalizzando oltre 400 partite ufficiali e siglando 44 gol.