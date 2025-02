Lookman-Atalanta, aria di divorzio: la Juve è alla finestra ma la società cerca la mediazione

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, comunque, Lookman ha serie possibilità di abbandonare Bergamo nella prossima sessione del mercato. C'era già stato l'interesse estivo del Psg, con gli agenti del giocatore che lo avevano proposto al club francese dopo la Supercoppa europea contro il Real Madrid, il giocatore aveva poi chiesto di non giocare per evitare infortuni, in attesa di eventuali proposte. Ora sembra esserci la Juventus, pronta a valutare la situazione per poi eventualmente sfruttare la voglia di cambiare aria di Lookman. L'Atalanta continua a valutare il suo attaccante intorno ai 50 milioni di euro, considerati i due anni di contratto l'operazione si farà soltanto a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.