Atalanta, addio al Papu Gomez: è fatta col Siviglia

MERCATO

Dopo oltre sei anni di magie e dopo averla resa grande, il Papu Gomez dice addio all’Atalanta ed è pronto a cominciare una nuova avventura. Tutti fatto per il suo trasferimento a titolo definitivo al Siviglia, che verserà nelle casse dei nerazzurri circa 7,5 milioni di euro. Il giocatore partirà nelle prossime ore alla volta della Spagna per firmare il contratto che lo legherà al club di Monchi fino al 2024 a 3 milioni di euro a stagione (molto di più di quanto guadagnava a Bergamo)..

Un addio doloroso ma inevitabile dopo la lite con Gasperini nell'intervallo della sfida di Champions contro il Midtjylland dello scorso 1 dicembre. Poi sono arrivati la mancata convocazione per la trasferta di Udine, il match da titolare contro l'Ajax, decisivo per l'approdo agli ottavi di Champions, e due panchine contro Fiorentina e Juventus. Dopo la gara contro i bianconeri, tra un Tapiro non gradito e alcune stories Instagram non proprio concilianti, il Papu non è stato più inserito nella lista dei convocati e lo strappo è diventato irricucibile.

Gomez avrebbe probabilmente voluto sposare l’Inter o la Juve per restare vicino a Bergamo, ma l’Atalanta non ha voluto rinforzare le dirette concorrenti e il Siviglia ha presentato all’Atalanta un'offerta in linea con le richieste del club: 5,5 milioni subito (dei quali circa 750mila euro andranno nelle casse del Catania, che detiene ancora una percentuale sulla rivendita del giocatore), e altri 3 sotto forma di bonus più o meno facilmente raggiungibili.

Gomez firmerà per tre stagioni e mezza, fino al 2024, e giocherà gli ottavi di Champions col club di Lopetegui sfidando il Borussia Dortmund.