Gomez non si sacrificava? II "Papu" risponde con le immagini

Il "Papu" Gomez ha risposto via social alle parole di Gasperini, che, dopo il successo sul Benevento, ha spiegato il motivo per cui l'argentino è stato escluso dalla rosa dei giocatori disponibili. Gomez ha mostrato nelle storie di Instagram, senza commentarli, alcuni spezzoni di partita in cui si vede la sua posizione "sacrificata" per aiutare i compagni. Al contrario di quanto affermato dal tecnico dell'Atalanta, secondo il quale il numero 10 neroblù non si adattava alle sue richieste. Insomma, la rottura è sempre più insanabile.