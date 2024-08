La Juve ha la certezza di chiudere per Koopmeiners: Motta lo aspetta a Torino

JUVENTUS

I bianconeri hanno alzato l'offerta a 55 milioni: l'Atalanta in cerca del sostituto, poi il via libera

© Getty Images La Juve è certa di poter chiudere l'affare in tempi brevi, brevissimi: diciamo che la speranza di Motta è ancora quella di poter avere Koopmeiners con sè già per la prima di campionato, almeno formalmente. Il che vuol dire che al rientro dell'Atalanta da Varsavia - dove stasera i bergamaschi affrontano il Real Madrid di Ancelotti nella Supercoppa Europea - i dirigenti proveranno subito l'affondo decisivo. Sul fronte giocatore, al di là delle residue speranze di Gasperini, è il tutto è concordato da tempo: Koop vuole la Juve e considera la sua esperienza in nerazzurro conclusa. Tra le società l'accordo è vicino: si partiva dai 60 milioni chiesti a fronte dei 40/45 offerti e si è arrivati a un accordo di massima intorno ai 55. Un compromesso che soddisfa entrambi i club.

Cosa manca allora? Manca il sostituto in casa atalantina. Il club di Percassi, dopo aver sorpassato il Napoli per Marco Brescianini del Frosinone, sta provando a chiudere i discorsi per Matt O’Riley del Celtic, primo obiettivo. Fatto questo non dovrebbero esserci più ostacoli al passaggio di Koopmeiners in bianconero, il giocatore sul quale la Juve ha deciso da tempo di puntare tutto, affidandogli le chiavi del centrocampo. Poi sarà eventualmente il tempo di riprendere il discorso per Nico Gonzalez, ma questa è un'altra storia e, soprattutto, stavolta i bianconeri devono affrontare la chiusura del patron viola Commisso.