Atalanta, dalla Spagna: Ederson offerto al Barça

L'Atalanta di Palladino si prepara in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina, ma dalle parti di Zingonia c'è chi inizia a preoccuparsi per alcune situazioni di mercato, in particolare quella legata a Ederson. L'agente del giocatore André Cury, intervistato dall'emittente radiofonica spagnola Cadena Ser, avrebbe di fatto candidato il suo assistito come concreta occasione di mercato per il Barcellona. Queste le sue dichiarazioni: "Ederson è un giocatore che potrebbe adattarsi bene alle caratteristiche di gioco del Barcellona, potrebbe essere utile e rappresenta un'occasione di mercato unica. L'Atalanta non ha voluto cederlo in passato, quando il prezzo si aggirava intorno ai 60 milioni, ma ora che il contratto è quasi in scadenza potrebbe anche andare via per una cifra di 30/40 milioni".