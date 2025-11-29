Logo SportMediaset

Mercato

Atalanta, dalla Spagna: Ederson offerto al Barça

29 Nov 2025 - 13:35
© Getty Images

© Getty Images

L'Atalanta di Palladino si prepara in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina, ma dalle parti di Zingonia c'è chi inizia a preoccuparsi per alcune situazioni di mercato, in particolare quella legata a Ederson. L'agente del giocatore André Cury, intervistato dall'emittente radiofonica spagnola Cadena Ser, avrebbe di fatto candidato il suo assistito come concreta occasione di mercato per il Barcellona. Queste le sue dichiarazioni: "Ederson è un giocatore che potrebbe adattarsi bene alle caratteristiche di gioco del Barcellona, potrebbe essere utile e rappresenta un'occasione di mercato unica. L'Atalanta non ha voluto cederlo in passato, quando il prezzo si aggirava intorno ai 60 milioni, ma ora che il contratto è quasi in scadenza potrebbe anche andare via per una cifra di 30/40 milioni". 

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Bernardo Silva apre all’addio: "Potrebbe essere la mia ultima stagione al City". Milan e Juve alla finestra

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

13:35
Atalanta, dalla Spagna: Ederson offerto al Barça
12:43
Dybala al Benfica? Rui Costa smentisce: "Ma chi ne ha parlato?"
11:35
Borussia Dortmund, diversi top club sulle tracce di Guirassy
10:47
La Samb cambia mister: risoluzione consensuale con Palladini
09:16
Scintille Joao Felix-Benfica: "Sono tre anni che voglio tornare ma loro..."