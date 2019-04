Barella spiato dall'Arsenal continua a sognare la maglia dell'Inter

03/04/2019

L’irruzione dell’Arsenal su Nicolò Barella è musica per le orecchie di Tommaso Giulini. Il presidente del Cagliari conosce perfettamente la fine di questa storia: il suo gioiello a fine stagione andrà via dalla Sardegna. “Dove” per il momento non si sa. “Come” è abbastanza scontato: portando nelle casse del club rossoblù una cifra tra i 50 e i 60 milioni. Cominciamo dall’ultimo atto. Per la partita contro la Juve, la segreteria del Cagliari ha staccato un accredito a un inviato dell’Arsenal, rientrato poi a Londra con ulteriori riscontri positivi sul ragazzo. Secondo il “Sun”, Unai Emery considera lo considera uno dei nomi ideali per rinforzare il suo centrocampo: i movimenti di Barella ricordano molto quelli di Aaron Ramsey, che dalla prossima stagione sarà un giocatore della Juventus.



Ma poi ovviamente bisogna fare un passo indietro. Qualche mese fa, prima che la popolarità di Sarri iniziasse la sua fase discendente, Barella era stato anche accostato al Chelsea. Ma in cima alle sue preferenze – non è un segreto – c’è l’Inter. Sia il giocatore sia la moglie Federica Schievenin hanno sempre fatto capire a chi li conosce che Milano è la destinazione numero uno nei loro desideri. Considerando che in gennaio per due volte Marotta e Ausilio hanno pranzato con Giulini e gli altri dirigenti del Cagliari, aggiungendo che il Milan è sempre stato molto defilato su questa operazione, in questa specifica situazione Milano significa Inter. Sul prezzo ormai i dubbi non sembrano esistere: Giulini vuole 50 milioni e possibilmente non giocatori come contropartita. Esiste ancora l’interesse concreto del Napoli e quello un po’ più affievolito della Roma, ma allo stato attuale delle cose è facile prevedere che la nuova residenza dei coniugi Barella non sarà molto distante da Milano o da Londra.