Arsenal, lavori in corso per il rinnovo di Saka

L'Arsenal in questo inizio di stagione si è dimostrata una delle migliori squadre in circolazione in Europa. Primo posto in Premier e nel maxi girone di Champions, i Gunners sognano in grande in questa avvio di annata anche grazie alle prestazioni di Bukayo Saka. L'esterno, prodotto delle giovanili dei londinesi, è ormai uno degli interpreti migliori al mondo del suo ruolo. Per questo i vertici dell'Arsenal stanno pensando di blindarlo con un contratto pesante e a lunga scadenza: secondo quanto riporta Espn l'esterno sarebbe a un passo dal firmare un prolungamento da 17 milioni lordi a stagione. L'attuale contratto dell'inglese scade nel 2027.