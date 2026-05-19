Guardiola e la fuga di notizie sul suo futuro: Pep è furioso. Calciatori scioccati, riunione a tarda notte

19 Mag 2026 - 13:23
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Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione. La cosa è ormai certa, ma lo spagnolo è furioso per come la notizia è trapelata nella tarda serata di lunedì. Il 55enne infatti, non voleva che si sapesse pubblicamente prima della partita che i Citizens disputeranno in serata al cospetto del Bournemouth. Sempre il Sun, che cita alcune fonti, rivela che Haaland e compagni sono rimasti scioccati dall'addio di Pep al club inglese. Ai calciatori infatti, solo sabato scorso, era stato detto che l'ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco sarebbe rimasto almeno per un'altra stagione.  

Per questo Guardiola avrebbe convocato una riunione notturna in videochiamata: presenti tutti i membri della squadra ai quali l'allenatore avrebbe comunicato ufficialmente la decisione di lasciare Manchester. Inoltre si sarebbe scusato per come la notizia è trapelata all'improvviso. Capace di vincere 17 titoli con il City, Guardiola potrebbe adesso concedersi un anno sabbatico, magari per tornare poi alla guida di una nazionale.

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