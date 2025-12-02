Logo SportMediaset

Tennis
LA SUGGESTIONE

Serena Williams torna a giocare nel 2026? Re-iscritta alle liste antidoping

Dopo il ritiro nel 2022, Serena potrebbe clamorosamente tornare in campo: ecco perché 

02 Dic 2025 - 18:51
Serena Williams torna in campo? Secondo i media americani, la tennista statunitense potrebbe clamorosamente tornare a giocare nel 2026. La 23 volte vincitrice Slam, che si è ritirata ufficialmente nel 2022, come confermato da un portavoce dell'ITIA (International Tennis Integrity Agency) presentato la documentazione per essere reinserita nelle liste per il controllo antidoping. Un'integrazione che Serena aveva già chiesto ad agosto per poter giocare il torneo di doppio con la sorella Venus a Flushing Meadows, ma rifiutata a causa del poco preavviso. In un documento risalente all’ottobre 2025 è riapparso il suo nome e questo vuol dire una cosa: se vorrà, tra sei mesi Serena Williams potrà tornare a giocare a tennis. Inoltre, secondo il New York Times il suo obiettivo sarebbe il torneo di doppio misto agli US Open.

serena williams
tennis

Davide De Zan
