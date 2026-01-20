L'ucraina Oliynykova e la prima (sconfitta) Slam dedicata al padre soldato con maglia per il suo Paese

Per quanto sia arrivato un Ko, per lei è stato un momento speciale soprattutto perché dedicato a papà Denis, suo allenatore e soldato, al momento impegnato con l'esercito ucraino per contrastare l'invasione russa. "So che era il suo sogno vedermi su questo campo, farò di tutto per renderlo ancora più orgoglioso di me". In conferenza stampa, poi, la tennista si è presentata con una maglietta dedicata al suo Paese: "Ho bisogno del vostro aiuto per proteggere i bambini e le donne ucraine. Ma non posso parlarne qui".