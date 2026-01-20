Logo SportMediaset

Tennis
AUSTRALIAN OPEN

L'ucraina Oliynykova e la prima (sconfitta) Slam dedicata al padre soldato con maglia per il suo Paese

20 Gen 2026 - 17:50
8 foto

Anche una sconfitta può aprire a emozioni forti e indimenticabili. Così è stato per la tennista ucraina Oleksandra Oliynykova, 25 anni, sconfitta 6-7, 1-6, nel suo esordio assoluto in uno Slam (Australian Open) contro la detentrice Madison Keys. Oliynykova aveva fra l'altro vinto i primi 4 game contro la statunitense, prima della sua rimonta. 

Per quanto sia arrivato un Ko, per lei è stato un momento speciale soprattutto perché dedicato a papà Denis, suo allenatore e soldato, al momento impegnato con l'esercito ucraino per contrastare l'invasione russa. "So che era il suo sogno vedermi su questo campo, farò di tutto per renderlo ancora più orgoglioso di me". In conferenza stampa, poi, la tennista si è presentata con una maglietta dedicata al suo Paese: "Ho bisogno del vostro aiuto per proteggere i bambini e le donne ucraine. Ma non posso parlarne qui".

Oliynykova ha attirato l'attenzione del pubblico anche per lo stile particolare, con tanti tatuaggi fra cui alcuni temporanei sul volto. Tra le altre curiosità, 10 anni fa, la tennista numero 92 al mondo ("dopo che mio padre si è arruolata, sono salita di 200 posizioni") era stata aiutata da Sara Errani dopo che aveva chiesto online supporto per economico per continuare la propria carriera nel circuito. 

tennis
australian open

