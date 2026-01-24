1 di 20
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

AUSTRALIAN OPEN

Non solo Sinner: con Musetti e Darderi tre azzurri agli ottavi degli Australian Open

Le foto dei match dei due azzurri che raggiungono Jannik nella Top 16

24 Gen 2026 - 08:57
20 foto

Il terzo turno degli Australian Open è estremamente positivo per i nostri colori visto che, dopo Sinner (2), altri due tennisti italiani si qualificano agli ottavi di finale. Si tratta di Lorenzo Musetti (5) e Luciano Darderi (22), che sconfiggono rispettivamente Machac e Khachanov (15), stabilendo un record per il tennis nostrano. Lorenzo ha bisogno di cinque set e 4h27' per volare agli ottavi, l'italoargentino vince in quattro set e sfiderà Sinner.

australian open
musetti
darderi
australian firefighters

Ultimi video

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

I più visti di Tennis

La maledizione di Montezuma minaccia gli AusOpen: fughe in bagno e tanti ritiri

Australian Open: Sinner agli ottavi, batte Spizzirri e i crampi. Ora il derby con Darderi

Jasmine Paolini

Anche Paolini colpita dal virus australiano: Jasmine già eliminata, passa la Jovic

Sinner, tutto facile con Duckworth: l'australiano battuto 6-1 6-4 6-2

Oliynykova scuote Melbourne: la dedica al padre soldato, la maglia per l'Ucraina e i tatuaggi sul volto

MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron