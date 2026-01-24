Non solo Sinner: con Musetti e Darderi tre azzurri agli ottavi degli Australian Open

Il terzo turno degli Australian Open è estremamente positivo per i nostri colori visto che, dopo Sinner (2), altri due tennisti italiani si qualificano agli ottavi di finale. Si tratta di Lorenzo Musetti (5) e Luciano Darderi (22), che sconfiggono rispettivamente Machac e Khachanov (15), stabilendo un record per il tennis nostrano. Lorenzo ha bisogno di cinque set e 4h27' per volare agli ottavi, l'italoargentino vince in quattro set e sfiderà Sinner.