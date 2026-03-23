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SKYRUNNING

Sky del Canto tricolore FISky a Carvico: green power La Recastello con Magri e Bonzi

Doppietta della corazzata bergamasca nella classica di primavera, oltre quattrocento atleti al via per il debutto stagionale della Coppa Italia Fisky

23 Mar 2026 - 13:21
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Una shortlist di toprunners tutt'altro che short e un totale di 442 atleti al via delle due gare in programma per il debutto 2026 della Coppa Italia FISky: questi alcuni degli ingredienti della sedicesima edizione della Sky del Canto di Carvico, comune ad alta vocazione sportiva della provincia di Bergamo. “Lasceremo il segno”, aveva promesso alla vigilia Alessandro Chiappa, presidente e frontman dello staff organizzatore di Carvico Skyrunning ASD e la sua ambizione è diventata realtà in un evento che ha condensato più appuntamenti: prima tappa di CRAZY Skyrunning Italy Cup, esordio della Coppa Italia Giovani sostenuta da Mico, prova valida per il Campionato sezionale ANA Bergamo e per finire secondo atto del circuito Orobie Mountain Run.  A testimoniare l'importanza dell'evento, la presenza dei vertici federali: il Vice Presidente e Commissario Tecnico della FISky Roberto Mattioli ha seguito da vicino le giovani promesse dello Skyrunning: la Sky del Canto rappresentava infatti una delle prove di qualificazione al Mondiale giovanile in programma a Makarska (Croazia) il secondo fine settimana del prossimo mese di maggio: da venerdì 8 a domenica 10

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