Russell di un soffio su Piastri al capolinea del day one di Sakhir

Dopo il miglior tempo di Charles Leclerc con la Ferrari nella sessione mattutina, il primo giorno del secondo round di test precampionato a Sakhir si conclude con l'exploit di George Russell al volante della Mercedes W17, da tutti indicata come lo spauracchio della stagione, almeno a ruote ancora (più o meno) ferme, in attesa del via di Melbourne. Russell fissa nel tempo di un minuto, 33 secondi e 458 millesimi la best performance, prevalendo per dieci soli millesimi su Oscar Piastri che nella sessione pomeridiana prende nell'abitacolo della McLaren MCL40 il posto del campione del mondo in carica Lando Norris.