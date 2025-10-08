Formula 1, nel 2000 il primo titolo di Schumacher con la Ferrari a Suzuka

Quell'8 ottobre 2000 gran parte dell'Italia motoristica si sveglia all'alba per assistere a quello che, per la storia della Ferrari, sarebbe potuto essere un momento storico: la conquista del titolo piloti di Formula 1 a distanza di 21 lunghissimi anni da quello vinto nel 1979 da Scheckter. Michael Schumacher era arrivato a Maranello quattro anni prima, col preciso obiettivo di riportare il Mondiale a casa della Rossa. Un compito più difficile del previsto anche per un fenomeno come lui, reduce dai due titoli con la Benetton, che nel 1997 aveva perso per un soffio (e col brutto incidente con Villeneuve) e che l'anno prima aveva dovuto saltare otto gran premi per la frattura di tibia e perone della gamba destra conseguenza dell'incidente al GP d'Inghilterra.