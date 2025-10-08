Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
1 di 20
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

ferrari

Formula 1, nel 2000 il primo titolo di Schumacher con la Ferrari a Suzuka

Dopo la pole position e una gara praticamente perfetta, il pilota tedesco aveva riportato il titolo piloti a Maranello dopo 21 anni

08 Ott 2025 - 11:38
20 foto

Quell'8 ottobre 2000 gran parte dell'Italia motoristica si sveglia all'alba per assistere a quello che, per la storia della Ferrari, sarebbe potuto essere un momento storico: la conquista del titolo piloti di Formula 1 a distanza di 21 lunghissimi anni da quello vinto nel 1979 da Scheckter. Michael Schumacher era arrivato a Maranello quattro anni prima, col preciso obiettivo di riportare il Mondiale a casa della Rossa. Un compito più difficile del previsto anche per un fenomeno come lui, reduce dai due titoli con la Benetton, che nel 1997 aveva perso per un soffio (e col brutto incidente con Villeneuve) e che l'anno prima aveva dovuto saltare otto gran premi per la frattura di tibia e perone della gamba destra conseguenza dell'incidente al GP d'Inghilterra.

Schumi si presenta a Suzuka, per il GP del Giappone, con 8 punti di vantaggio (ai tempi la vittoria valeva 10 punti, 6 il secondo posto e 4 il terzo) su Mika Hakkinen, grande rivale alla McLaren. Sembra che tutto sia pronto per l'allungo decisivo, anche prima dell'ultimo GP da correre in Malesia, perché la F1-2000 del tedesco è reduce dalle vittorie a Monza e negli Stati Uniti. E infatti nelle qualifiche Schumacher riesce a strappare la pole position, mettendosi dietro il finlandese per soli 9 millesimi e stabilendo l'allora record della pista.

Ma al via lo scatto migliore di Hakkinen, che supera Schumi, fa ripiombare i tifosi della Rossa in un mix di ansia e paura per una nuova beffa. Dopo la prima sosta il finlandese difende 2 secondi e mezzo di vantaggio, e sembra in grado di continuare così. Verso il 30° giro un po' di pioggia mescola le carte e Schumacher, da sempre abile sul bagnato, lima lo svantaggio sino a scendere sotto il secondo. Al 37° giro la svolta: Hakkinen si ferma ai box e Schumi tira fuori dal cilindro tre giri clamorosi, tanto che, dopo aver fatto rifornimento ai box, rientra in pista da leader. Sorpasso completato, non resta che arrivare a fine gara. Con migliaia di tifosi, e probabilmente anche i meccanici rossi, con le dita incrociate alla fine arriva il 53° giro. Schumacher taglia il traguardo per primo e vince il suo terzo titolo mondiale, il decimo piloti per la Ferrari.

Una volta tolto il casco Schumi si lascia andare a un commosso abbraccio con Jean Todt, altro artefice (assieme a Ross Brawn), della nuova alba Rossa. Quella che porterà altri 5 titoli mondiali piloti tra il 2001 e il 2004 (oltre a quelli costruttori). 

Leggi anche

Accadde a Suzuka: venticinque anni fa il primo titolo ferrarista di Schumacher

schumacher
ferrari
suzuka

Ultimi video

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:09
Hadjar, ma che fai?

Hadjar, ma che fai?

01:21
Cadillac in Formula 1

Cadillac in Formula 1

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

I più visti di Formula 1

Russell senza rivali a Singapore, Verstappen stoppa le McLaren

Russell extraterrestre, Verstappen mastica amaro. Ferrari: Hamilton e Leclerc "sfrenati"

Plotone... d'esecuzione: alla Ferrari serve solo Verstappen

Russell in pole a Singapore, prima fila per Verstappen. McLaren e Ferrari sono dietro

Leclerc: "Tutto esageratamente difficile oggi". Vasseur: "Weekend iniziato bene, poi però..."

Max vs Lewis, sfida infinita: il duello mondiale gara per gara