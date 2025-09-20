Logo SportMediaset
Juve, sguardo alle maglie 2026: spunta un'edizione speciale in blu

L'anticipazione de La Maglia Bianconera su una versione casual celebrativa dei bianconeri

20 Set 2025 - 11:44
In casa Juve sono già uscite le prime indiscrezioni per la maglia della prossima stagione, la 2026/27, ma c'è molto di più. La Maglia Bianconera, infatti, ha anticipato l'uscita di una divisa speciale, non dovrebbe essere da gioco, con marchio Originals di Adidas e ispirata al primo trofeo europeo vinto dalla Juventus nel 1977, la Coppa Uefa. Sarebbe quindi una maglia casual celebrativa, in uscita la prossima estate, con un omaggio agli anni '70 proprio come dovrebbe accadere per la prima maglia 2026/27.

