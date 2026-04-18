GERMANIA Marie-Louise Eta debutta in panchina nell'Union Berlino: giornata storica in Bundesliga

Giornata storica in Bundesliga, dove ha fatto il suo debutto Marie-Louise Eta sulla panchina dell'Union Berlino nella sfida contro il Wolfsburg. L'allenatrice 34enne è stata chiamata al posto di Steffen Baumgart, esonerato insieme ai suoi assistenti Danilo de Souza e Kevin McKenna dopo la sconfitta per 3-1 sul campo dell'Heidenheim, ultimo in classifica. Eta aveva già segnato un primato nel 2023 diventando la prima donna viceallenatrice in Bundesliga e nei principali cinque campionati europei. Nel 2024 aveva inoltre sostituito temporaneamente l'allenatore Nenad Bjelica nelle attività con i media durante un periodo di squalifica.