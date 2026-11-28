Settimana no per Joshua Kimmich. Dopo aver definito "inaccettabile" il comportamento del Bayern Monaco nei confronti di Musiala con inevitabili polemiche, il numero 6 dei bavaresi è stato protagonista in negativo in occasione del match pareggiato per 0-0 dalla truppa di Kompany in casa dell'Amburgo in Bundesliga. Il 31enne infatti, è stato espulso al 44' per aver tirato i capelli a un avversario. "Ho fatto un grande errore, non ho giustificazioni. Ancora non capisco cosa ho combinato. Un gesto stupido, devo scusarmi con la squadra" le parole di Kimmich che è uscito dal campo quasi in lacrime.