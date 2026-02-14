Da Costa... d'autorità nel bis di Jeddah: Buemi e Rowland sul podio

Senza il pit boost di metà distanza (previsto solo per gara-uno di venerdì), il quinto round del campionato si è sviluppato fin dai primi giri in modo esasperatamente tattico, con tutti i concorrenti impegnati a risparmiare energia in vista del finale, alternandosi in particolare al comando. Mortara, Rowland, Da Costa e Buemi si sono più o meno regolarmente dati il cambio davanti ai diretti rivali nella prima metà della prova, senza affondare troppo i colpi nei ruota a ruota. Il registro è poi cambiati dal tredicesimo dei trenta giri in programma e lo ha fatto ulteriormente con le due attivazioni di attack mode da otto minuti totali a disposizione per ciascun concorrente. Una seconda parte di gara molto più dinamica e aggressiva che ha disegnato la classifica finale della gara.