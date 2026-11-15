Si apre l'era GEN4: tutto quello che c'è da sapere sui test di Jarama

La settimana spagnola sarà articolata su tre giornate di attività in pista, per un totale di sei sessioni collettive da tre ore ciascuna. Il teatro del debutto collettivo della GEN4 sarà il Circuito de Madrid Jarama. Situato alle porte della capitale spagnola, il tracciato misura 3,934 chilometri e presenta 14 curve. Un circuito storico, che in passato ha ospitato anche il Gran Premio di Spagna di Formula 1 e che è tornato protagonista nel calendario della Formula E con l'E-Prix di Madrid del 2026 con una gara molto spettacolare vinta da Antionio Felix Da Costa. Il layout utilizzato per i test sarà quello già adottato per la gara spagnola, con la chicane prima del traguardo introdotta per favorire il recupero energetico.