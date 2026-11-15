Formula E

Si apre l'era GEN4: tutto quello che c'è da sapere sui test di Jarama

Dal 16 al 20 novembre le monoposto elettriche tornano in pista in Spagna per il primo confronto collettivo con le nuove GEN4. Undici squadre, una nuova generazione di vetture e tante novità tecniche

di Massimiliano Cocchi
15 Nov 2026 - 18:17
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Jarama accende la rivoluzione GEN4. Dopo mesi di sviluppo, simulazioni e test privati, la nuova era elettrica è pronta a mostrarsi al mondo. Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre il circuito di Jarama, alle porte di Madrid, ospita i test collettivi che segnano il debutto ufficiale in pista della rivoluzionaria monoposto.

Più di un test precampionato

Per la prima volta tutte le squadre potranno confrontarsi sullo stesso tracciato con la nuova vettura destinata a inaugurare la tredicesima stagione del Mondiale elettrico. Una settimana fondamentale per verificare affidabilità, prestazioni e comportamento delle vetture, ma anche per iniziare a comprendere i nuovi equilibri della categoria. La GEN4 rappresenta un salto significativo rispetto alla generazione precedente: sarà la Formula E più potente e veloce mai realizzata.

La settimana spagnola sarà articolata su tre giornate di attività in pista, per un totale di sei sessioni collettive da tre ore ciascuna. Il teatro del debutto collettivo della GEN4 sarà il Circuito de Madrid Jarama. Situato alle porte della capitale spagnola, il tracciato misura 3,934 chilometri e presenta 14 curve. Un circuito storico, che in passato ha ospitato anche il Gran Premio di Spagna di Formula 1 e che è tornato protagonista nel calendario della Formula E con l'E-Prix di Madrid del 2026 con una gara molto spettacolare vinta da Antionio Felix Da Costa. Il layout utilizzato per i test sarà quello già adottato per la gara spagnola, con la chicane prima del traguardo introdotta per favorire il recupero energetico.

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La GEN4: 600 kW e trazione integrale

Il cambiamento più evidente riguarda le prestazioni. La GEN4 porta in dote una potenza massima di 600 kW,  circa 815 CV, disponibili in Attack Mode. Dotata di trazione integrale permanente e può raggiungere velocità superiori ai 335 km/h, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 1,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 4,4 secondi. Un incremento importante rispetto alla GEN3 Evo, che apre nuove prospettive anche sul piano della guida e della gestione delle energie. La vettura avrà inoltre due configurazioni aerodinamiche: una ad alto carico, pensata per privilegiare velocità in curva e aggressività, e una a basso carico, orientata a ridurre la resistenza aerodinamica e favorire l'efficienza.

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I test di Jarama serviranno soprattutto a verificare l'affidabilità dei nuovi sistemi, la gestione della potenza, il comportamento della trazione integrale e il lavoro di sviluppo delle squadre. Grande attenzione anche ai tempi sul giro: le prime indicazioni emerse dalle sessioni private e dal test collettivo non ufficiale di Valencia hanno già evidenziato un salto prestazionale significativo di circa tre secondi a giro.

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Un'altra novità importante riguarda gli pneumatici. Dopo diverse stagioni con Hankook, la Formula E cambia fornitore e accoglie Bridgestone, che diventa partner tecnico ufficiale a partire dalla stagione 2026/27. Il marchio giapponese porterà in pista la nuova gamma Potenza GEN4, sviluppata per accompagnare l'aumento delle prestazioni delle monoposto. La novità più interessante è la disponibilità di due specifiche: una per l'asciutto e una per il bagnatovestremo. Quest'ultima rappresenta una richiesta che i piloti avevano avanzato da tempo, soprattutto per migliorare la sicurezza e la competitività nelle condizioni di pioggia.

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Cambia anche il format delle gare: arriva l'E-Prix Unleashed

La GEN4 porterà con sé una modifica significativa anche al format sportivo. Nei weekend con doppio appuntamento, accanto alla tradizionale gara di Formula E debutterà l'E-Prix Unleashed, una prova pensata per esaltare le prestazioni pure delle nuove monoposto. Le due tipologie di gara avranno caratteristiche differenti:

E-Prix Unleashed: gara di 30 minuti, configurazione aerodinamica ad alto carico, sei minuti di Attack Mode e nessun Pit Boost obbligatorio.

E-Prix tradizionale: gara di 45 minuti, configurazione a basso carico aerodinamico, otto minuti di Attack Mode e Pit Boost obbligatorio.

A Jarama è prevista una prima simulazione dell'E-Prix Unleashed, in programma venerdì pomeriggio, per permettere a team e piloti di prendere confidenza con il nuovo format. A cambiare sarà anche il sistema di assegnazione dei punti in qualifica. Non saranno premiati soltanto il poleman e i primi classificati: anche gli altri piloti capaci di raggiungere la fase dei Duelli potranno conquistare punti iridati, con un massimo di quattro per il vincitore. 

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