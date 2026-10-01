Nuovi pneumatici

Bridgestone presenta Potenza GEN4, le nuove gomme per la Formula E

Il marchio giapponese sarà il fornitore ufficiale degli pneumatici dalla stagione 2026/27. Oltre ai classici "all weather" , per la prima volta, il campionato delle monoposto elettriche avrà anche una mescola da bagnato estremo chiamata Potenza GEN4 Typhoon Tyre. 

di Massimiliano Cocchi
01 Ott 2026 - 18:12
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© formula e

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Anche le gomme si preparano alla nuova sfida della Formula E. Bridgestone sarà il fornitore ufficiale di pneumatici del campionato delle monoposto elettriche a partire dalla stagione 2026/27, quella che segnerà il debutto della GEN4, la monoposto più potente e veloce nella storia del campionato.

L'annuncio è arrivato a Roma, dove Formula E, FIA e Bridgestone hanno presentato gli pneumatici destinati ad accompagnarla nella prossima era della serie.

La GEN4 porta la Formula E verso numeri mai raggiunti prima: 600 kW di potenza massima, 815 CV, trazione integrale attiva permanente e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 1,8 secondi. Un salto prestazionale che ha richiesto anche un'evoluzione degli pneumatici.

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Potenza GEN4, una gomma per tutte le condizioni

Per affrontare la nuova generazione di monoposto, Bridgestone ha sviluppato il POTENZA GEN4, pneumatico ad alte prestazioni progettato specificamente per la Formula E. L'obiettivo è combinare grip, durata e versatilità, caratteristiche fondamentali per un campionato che corre su circuiti cittadini molto diversi tra loro e in condizioni ambientali altrettanto variabili. La nuova gomma dovrà quindi accompagnare le monoposto nei duelli ruota a ruota, garantendo prestazioni costanti per tutta la gara e adattandosi alle diverse superfici e temperature incontrate nel calendario.

Accanto al pneumatico principale arriva anche il POTENZA GEN4 Typhoon Tyre, sviluppato per affrontare le condizioni di forte bagnato. Una soluzione specifica pensata per garantire maggiore grip e stabilità quando la pioggia rende ancora più complesso il comportamento delle vetture sui circuiti cittadini.

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La sostenibilità resta al centro

La nuova generazione di pneumatici nasce inoltre con un'attenzione particolare alla sostenibilità, uno dei pilastri della Formula E fin dalla sua nascita. Tra i materiali utilizzati da Bridgestone figurano il nero di carbonio ottenuto dall'olio di pirolisi ricavato da pneumatici a fine vita, la silice prodotta dalle bucce di riso e gomma naturale conforme agli standard della Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR).

Anche il processo produttivo guarda alla riduzione dell'impatto ambientale: Bridgestone utilizza energia rinnovabile al 100% per il fabbisogno di calore ed elettricità, mentre per il trasporto degli pneumatici sono previste soluzioni logistiche a basse emissioni di carbonio.

La collaborazione tra Formula E e Bridgestone non si limiterà alla fornitura degli pneumatici. Nell'ambito dell'accordo pluriennale, Bridgestone sarà infatti anche Official Race Sponsor in quattro appuntamenti della stagione 2026/27: Città del Messico, Berlino, Shanghai e la gara conclusiva del campionato a Tokyo.

La prima stagione della GEN4 sarà dunque anche il primo banco di prova per i nuovi Potenza. Bridgestone è pronta ad accompagnare la Formula E  nella nuova era delle gare elettriche. 

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