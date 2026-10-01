Bridgestone presenta Potenza GEN4, le nuove gomme per la Formula E

Per affrontare la nuova generazione di monoposto, Bridgestone ha sviluppato il POTENZA GEN4, pneumatico ad alte prestazioni progettato specificamente per la Formula E. L'obiettivo è combinare grip, durata e versatilità, caratteristiche fondamentali per un campionato che corre su circuiti cittadini molto diversi tra loro e in condizioni ambientali altrettanto variabili. La nuova gomma dovrà quindi accompagnare le monoposto nei duelli ruota a ruota, garantendo prestazioni costanti per tutta la gara e adattandosi alle diverse superfici e temperature incontrate nel calendario.