1 di 4
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

FORMULA E

Nasce il team Fortescue Zero Racing, svelati i colori

Presentata ufficialmente la nuova squadra che porterà in pista una monoposto sviluppata su base Jaguar GEN4, la prima interamente di proprietà e con licenza australiana a entrare nel Mondiale elettrico. Livrea verde e nera della, al timone il team principal Jim Wright, con l'obiettivo di coniugare competizione, innovazione tecnologica e sviluppo di batterie e sistemi di ricarica. Il debutto in pista nei test precampionato in vista della stagione 2026/27.

15 Nov 2026 - 17:00
4 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
formula e
gen4
fortescue zero racing dan ticktum
fortescue zero racing
mediaset formula e

Formula E

01:16
Antonio Felix Da Costa: "Oggi non era facile sorpassare"

Antonio Felix Da Costa: "Oggi non era facile sorpassare"

00:48
Formula E Launch film

Il nuovo look della Formula E

01:08
RULLO SRV FORMULA E ULTIMA GARA SRV

Londra incorona campioni Wehrlein e la Porsche

01:54
Intervista al nuovo campione del mondo: Pascal Wehrlein

Intervista al nuovo campione del mondo: Pascal Wehrlein

07:45
Il podio di Gara 2 a Londra

Il podio di Gara 2 a Londra

01:34
Taylor Barnard: "Non posso crederci"

Taylor Barnard: "Non posso crederci"

03:11
Pascal Wehrlein: "Grazie a tutto il mio team"

Pascal Wehrlein: "Grazie a tutto il mio team"

02:35
Il giro finale di Gara 2 a Londra

Il giro finale di Gara 2 a Londra

04:17
La partenza di Gara 2 a Londra

La partenza di Gara 2 a Londra

01:52:07
17° Round | E-Prix Londra| Gara 2

17° Round | E-Prix Londra| Gara 2

01:29
CLIP SOCIAL FE CAMPIONE DEL MONDO SRV

Da Costa cerca di far perdere il mondiale a Wehrlein

02:13
Intervista ai due piloti Mahindra Nyck De Vries ed Edoardo Montara

Intervista ai due piloti Mahindra: Nyck De Vries ed Edoardo Montara

01:39:58
17° Round | E-Prix Londra: qualifiche 2

17° Round | E-Prix Londra: qualifiche 2

59:58
17° Round | E-Prix Londra: prove libere 3

17° Round | E-Prix Londra: prove libere 3

04:04
Il podio di Gara 1 a Londra

Il podio di Gara 1 a Londra

01:16
Antonio Felix Da Costa: "Oggi non era facile sorpassare"

Antonio Felix Da Costa: "Oggi non era facile sorpassare"

I più visti di Formula E

Formula E, cambia il calendario 2027: Jeddah slitta ad aprile, si parte il 16 gennaio in Messico

Vandoorne torna in Formula E: sarà il pilota Jaguar per la GEN4

Nuovi colori per Jaguar: la I-Type 08 si veste di blu

Formula E, tocca al Brasile: sesto round nel Sambodromo di San Paolo

Londra incorona Wehrlein e la Porsche

MCH INCIDENTE TICKTUM FORMULA E SRV

L'impressionante incidente di Ticktum in Formula E