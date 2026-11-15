FORMULA E Nasce il team Fortescue Zero Racing, svelati i colori

Presentata ufficialmente la nuova squadra che porterà in pista una monoposto sviluppata su base Jaguar GEN4, la prima interamente di proprietà e con licenza australiana a entrare nel Mondiale elettrico. Livrea verde e nera della, al timone il team principal Jim Wright, con l'obiettivo di coniugare competizione, innovazione tecnologica e sviluppo di batterie e sistemi di ricarica. Il debutto in pista nei test precampionato in vista della stagione 2026/27.