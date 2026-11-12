Formula E, cambia il calendario 2027: Jeddah slitta ad aprile, si parte il 16 gennaio in Messico

La nuova collocazione dell'appuntamento saudita è stata concordata dalla Formula E insieme ai partner locali, alla Saudi Automobile and Motorcycle Federation e alla FIA , tenendo conto degli sviluppi nella regione e delle necessità logistiche. Lo spostamento è ancora subordinato all'approvazione del World Motor Sport Council della FIA. Resta confermata la formula della doppia gara, con due E-Prix in programma il 16 e 17 aprile e il debutto del cosiddetto E-Prix Unleashed, la gara sprint che consentirà ai piloti di guidare le GEN4 al massimo della loro performance: in configurazione di alto carico aerodinamico e senza dover fare troppi calcoli per gestire il consumo della batteria.