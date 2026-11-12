Nuove date

Formula E, cambia il calendario 2027: Jeddah slitta ad aprile, si parte il 16 gennaio in Messico

Le tensioni geopolitiche  in Medio Oriente hanno costretto il promoter a ritardare l'inizio della Stagione 13. La doppia gara in Arabia Saudita, inizialmente prevista per il 17 e 18 dicembre si correrà il 16 e 17 aprile 2027, due settimane dopo Sanya, anticipata al 3 aprile. 

di Massimiliano Cocchi
12 Nov 2026 - 12:30
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© formula e

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La Formula E cambia i propri programmi. Il calendario del Mondiale 2027 è stato aggiornato con uno spostamento significativo che modifica la fisionomia della stagione: l'E-Prix di Jeddah, inizialmente previsto a dicembre, è stato rinviato al 16 e 17 aprile. Una decisione dovuta alla situazione di crisi geopolotica che coinvolge il Medio Oriente e che, a cascata, ritarda anche l'avvio del campionato: la nuova GEN4 debutterà il 16 gennaio 2027 a Città del Messico.

La nuova collocazione dell'appuntamento saudita è stata concordata dalla Formula E insieme ai partner locali, alla Saudi Automobile and Motorcycle Federation e alla FIA , tenendo conto degli sviluppi nella regione e delle necessità logistiche. Lo spostamento è ancora subordinato all'approvazione del World Motor Sport Council della FIA. Resta confermata la formula della doppia gara, con due E-Prix in programma il 16 e 17 aprile e il debutto del cosiddetto E-Prix Unleashed, la gara sprint che consentirà ai piloti di guidare le GEN4 al massimo della loro performance: in configurazione di alto carico aerodinamico e senza dover fare troppi calcoli per gestire il consumo della batteria. 

© formula e

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La conseguenza del nuovo calendario è un Mondiale che nel 2027 avrà una struttura più tradizionale: il campionato si svilupperà interamente nell'arco dell'anno solare, da gennaio fino alla conclusione della stagione a fine luglio, senza più attraversare due anni come accaduto nelle precedenti edizioni.

 Lo slittamento di Jeddah ha portato a un aggiornamento anche per l'appuntamento cinese. L'E-Prix di Sanya è stato anticipato di due settimane e si disputerà il 3 aprile 2027. Il numero complessivo delle gare e la struttura degli appuntamenti restano invariati, ma si profila una stagione molto serrata, con 21 gare in 13 weekend tra gennaio e luglio 2027. 

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