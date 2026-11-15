Atp Finals, Martinenghi: "Tifo per Cobolli, trasmette passione e adrenalina"

"Il mio tifo lo riverso su Cobolli, logicamente l'italiano va sempre supportato e poi mi piace questo suo aspetto molto serio e anche goliardico in certi aspetti. In generale secondo me questo è lo sport: divertimento, adrenalina, spettacolo e passione e quando una persona incarna queste caratteristiche per me va supportata e va seguita". Lo ha detto a LaPresse Nicolò Martinenghi, campione olimpico nei 100 rana a Parigi 2024, presente a Torino per seguire le Atp Finals. "E' la terza volta che vengo, c'è sempre un clima magnifico, per venire qui sono passato per le vie del centro, è bellissimo, come se fosse una città in festa - ha aggiunto - E' bello sapere che lo sport e non solo entra nelle case delle persone ma scende in piazza a tutti gli effetti. Se gioco a tennis? Amo tanto giocarci, fino a un annetto e mezzo fa giocavo con più costanza, con il trasferimento a Verona è stato un po' più difficile continuare ma sarà una cosa che in futuro da ex atleta continuerò a fare". azn/gir 151751 Nov 2026