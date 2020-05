Sempre e solo Günther: è il dominatore della Formula E virtuale

Imbattibile! Maximilian Günther si è confermato anche nel Round 2 della Race at Home di Formula E dopo le vittorie nel test di Montecarlo e nella prima gara del campionato a Hong Kong. Sul circuito realizzato appositamente per l'occasione, ribattezzato Electric Docks, il pilota della Bmw ha dominato resistendo anche agli attacchi di Wehrlein (10°) prima di andare a muro. Sul podio Frijns, distaccato di 13 secondi, e Mueller terzo. Per la prima volta hanno partecipato tutti i piloti del campionato. Solo in dodici sono arrivati al traguardo, mentre piloti come Di Grassi, Massa e Bird sono andati a muro terminando anzitempo la gara.