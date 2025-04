Formula E Miami: prima pole position per Nato, battuto Dennis nella finale

Le qualifiche all’Homestead-Miami Speedway si aprono subito con un colpo di scena, visto che Oliver Rowland non riesce a superare la fase a gruppi. Il leader del campionato vive una qualifica complicata a bordo della sua Nissan e resta escluso, così come anche Mitch Evans con la sua Jaguar. Non superano il taglio nel gruppo A neppure Jake Hughes (Maserati) e Sebastien Buemi (Envision Racing), mentre ad avanzare sono Antonio Felix Da Costa (Porsche), Stoffel Vandoorne (Maserati), Jake Dennis (Andretti) e David Beckmann (Cupra Kiro). A conquistare le prime quattro posizioni nel gruppo B sono invece Robin Frijns (Envision Racing), Lucas Di Grassi (Lola Yamaha), Norman Nato (Nissan) e Nyck De Vries (Mahindra), con entrambe le McLaren di Taylor Barnard e Sam Bird clamorosamente eliminate. Out anche le due DS Penske di Jean-Eric Vergne e Maximilian Gunther, ma soprattutto la Porsche di Pascal Wehrlein.