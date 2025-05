Formula E: Gunther trionfa a Shanghai, Rowland si accontenta della top-5

Mentre la Ds si avvia verso la vittoria col tedesco, Rowland annaspa ed è costretto a recuperare energia nel finale per evitare di chiudere a secco: scivolerà così dal secondo al quinto posto, in una gara (per ammissione del team) votata più alla marcatura sui rivali che alla caccia alla vittoria. Sul podio con Gunther, dominatore e vincitore dell'e-Prix di Shanghai, c'è il compagno Vergne che supera Barnard e Ticktum all'ultima curva: gran sorpasso di JEV e doppietta per Ds. Il pilota McLaren è terzo, quarto il suo connazionale davanti alle Nissan di Rowland e Nato: top-10 per Bird, De Vries, Buemi e Frijns, mentre Wehrlein e Da Costa chiudono 12° e 13°. Con sei gare da disputare, Rowland "vede" il titolo: il portacolori Nissan guida con 171 punti, il doppio di Barnard (85) e Wehrlein (84) che precedono Da Costa (73) e Gunther (71). C'è un dominatore in Formula E e chissà che domani, nell'e-Prix senza PitBoost e ricarica obbligatoria, Nissan non riesca a rifarsi dopo il quinto posto odierno. Appuntamento alle 9 italiane.