Rivoluzione Gen4: arrivano le Gare Sprint come in F1 e MotoGP

"Credo fortemente che avere due gare che assegnano lo stesso punteggio darà uguale importanza a entrambe", ha spiegato il cofondatore della Formula E Alberto Longo. "In altre categorie le sprint non hanno lo stesso valore delle gare principali, ma per noi è fondamentale creare contenuti più brevi pensando al futuro. I media stanno cambiando e stanno cambiando anche le abitudini dei più giovani. Offrire diverse tipologie di gara ci permetterà di attirare più persone verso il nostro sport". Longo ha poi difeso la scelta di attribuire lo stesso peso a gare di durata differente: "Sappiamo che una corsa durerà circa 25 minuti e l'altra 45, ma non è un problema. Sono due gare separate e due modi completamente diversi di correre. Entrambe hanno un grande valore e per questo vogliamo trattarle allo stesso modo in termini di punteggio".