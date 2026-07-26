Formula E Tokyo

De Vries indovina la strategia e vince gara 2, classifica mondiale capovolta

L'olandese della Mahindra conquista la seconda gara del weekend davanti a Cassidy e Dennis dopo una corsa condizionata dalla pioggia e dalla bandiera rossa finale. In vista del gran finale di Londra i primi tre del campionato sono racchiusi in appena cinque punti. 

di Massimiliano Cocchi
26 Lug 2026 - 15:48
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La pioggia cambia tutto. Nyck de Vries legge meglio di tutti una Tokyo che passa dall'asfalto allagato a una pista sempre più asciutta e conquista Gara 2 del E- Prix giapponese. Il pilota Mahindra firma il suo secondo successo stagionale dopo Mnaco, precedendo Nick Cassidy e uno straordinario Jake Dennis, capace di risalire dal 18° al 3° posto. Ma è soprattutto il Mondiale a uscire completamente rivoluzionato dal Giappone: Pascal Wehrlein e Mitch Evans restano fuori dalla zona punti, mentre Dennis balza al comando della classifica iridata a due gare dalla fine. I primi 3 sono racchiusi in 5 punti. 

© Formula E

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La gara inizia sotto una pioggia battente, tanto da rendere necessario un giro dietro alla Safety Car prima della partenza da fermo. Edoardo Mortara scatta dalla pole, ma già al quarto giro Antonio Félix da Costa sfrutta l'attack mode per prendersi la leadership e allungare con decisione. Alle sue spalle Barnard, Ticktum ed Evans iniziano una lunga rincorsa su una pista che cambia giro dopo giro.

La svolta arriva quando l'asfalto comincia ad asciugarsi. Nissan e Mahindra avevano scelto assetti differenti, scommettendo sull'evoluzione del meteo e hanno avuto ragione. Oliver Rowland sembra il più veloce nel finale della fase centrale della gara e conquista la testa della corsa, ma ritarda troppo la seconda attivazione dell'Attack mode. Una scelta che si rivela decisiva.

Al 28° giro De Vries attiva i suoi ultimi quattro minuti di boot e in poche curve supera tutti fino ad arrivare negli scarichi di Rowland. L'olandese affonda il colpo nel settore centrale dello stesso giro e si prende una leadership che non lascerà più. Anche Cassidy beneficia della strategia scelta da Citroën e risale dal 13° al 2° posto, mentre Anche Dennis costruisce una rimonta eccezionale sfruttando gli ultimi minuti di Attack mode, ma quando mancano due giri, il contatto tra Mortara ed Eriksson blocca completamente il tracciato. La direzione gara espone la bandiera rossa e interrompe la rimonta di Dennis, che sembrava poter attaccare anche Cassidy. Alla ripartenza, con un solo giro da disputare, De Vries gestisce senza problemi e porta Mahindra al secondo successo stagionale, un risultato che la squadra non otteneva con due vittorie nello stesso campionato dal 2017-18.

Il terzo posto basta però a Jake Dennis per uscire da Tokyo da nuovo leader del Mondiale. 
La giornata sorride anche a Porsche, che grazie ai risultati complessivi conquista matematicamente il titolo Costruttori. Il campionato Team, invece, resta apertissimo con Jaguar ancora davanti proprio a Porsche. Tutto si deciderà il 15 e 16 agosto nel doppio E-Prix di Londra, ultimo atto dell'era GEN3.

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