De Vries indovina la strategia e vince gara 2, classifica mondiale capovolta

La pioggia cambia tutto. Nyck de Vries legge meglio di tutti una Tokyo che passa dall'asfalto allagato a una pista sempre più asciutta e conquista Gara 2 del E- Prix giapponese. Il pilota Mahindra firma il suo secondo successo stagionale dopo Mnaco, precedendo Nick Cassidy e uno straordinario Jake Dennis, capace di risalire dal 18° al 3° posto. Ma è soprattutto il Mondiale a uscire completamente rivoluzionato dal Giappone: Pascal Wehrlein e Mitch Evans restano fuori dalla zona punti, mentre Dennis balza al comando della classifica iridata a due gare dalla fine. I primi 3 sono racchiusi in 5 punti.