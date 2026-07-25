Nuovi colori Andretti a Tokyo con una livrea speciale

Andretti porta a Tokyo una delle livree più particolari della stagione. La squadra americana ha stretto una partnership con Liberty Walk, celebre preparatore giapponese, per celebrare la cultura automotive locale in occasione del primo doppio E-Prix in notturna della storia della Formula E. Le Porsche di Jake Dennis e Felipe Drugovich saranno completamente cromate con dettagli blu, ispirate alle iconiche Nissan Skyline elaborate da Liberty Walk. La partnership anticipa così il nuovo accordo in vista della GEN4 in cui Andretti sarà equipaggiata con powertrain Nissan.

di Redazione