Ritorno al futuro: Porsche, look vintage a Londra per Wehrlein e Müller

Anche le imprese puntate al futuro possono trarre motivazioni speciali dal passato, anzi dalla storia. Nel doppio appuntamento ferragostano del London E-Prix le Porsche 99X Electric di Pascal Wehrlein e di Nico Müller vestiranno una livrea storica e di straordinaria eleganza che si ispira direttamente a quella delle 956 e 962 Gruppo C protagoniste assolute di una grande epopea vincente nel Mondiale Endurance e in particolare nella 24 Ore di Le Mans con piloti del calibro di Jacky Ickx, Derek Bell e Hans-Joachim Stuck. Sei di fila i successi nella celebre gara di durata francese dal 1982 al 1987: quattro nei colori ufficiali Rothmans ai quali si ispira direttamente la livrea della 99X Electric (1982-1983 con la 956, 1986 e 1987 con la 962C), due con quelli del team Joest Racing (1984 e 1985 con la 956). Senza dimenticare - negli anni centrali dello stesso decennio - la partecipazione negli stessi colori ad alcune edizioni della Parigi-Dakar con - tra gli altri - lo stesso Ickx e lo specialista francese René Metge, quest'ultimo vinvcitore nel 1984 con la 911 undici nella livrea Rothmans e due anni dopo con la splendida 959. Porsche intende così celebrare settantacinque anni di motorsport: una storia iniziata nel 1951 quando la Porsche 356 SL vinse di classe a Le Mans.