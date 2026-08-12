MOSSE NERAZZURRE

Inter: offerta di 30 mln più bonus per Spence, Fofana del Lione nel mirino se parte Luis Henrique

Per l'esterno inglese si può chiudere a 35 milioni, il belga se parte il brasiliano

12 Ago 2026 - 12:39
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Non uno ma due. L'Inter è tornata prepotentemente su Djed Spence del Tottenham per colmare il vuoto lasciato a destra dalla partenza di Dumfries. La dirigenza nerazzurra ha riaperto la trattativa con gli Spurs, che nel frattempo hanno abbassato di parecchio le pretese per l'inglese classe 2000: non più una valutazione di 50 milioni di euro, cui nessun club si è nemmeno avvicinato, ma 40 milioni per far partire il nazionale inglese. Il club nerazzurro ha offerto 30 milioni più bonus, si può chiudere per una cifra intorno ai 35 milioni: i contatti sono costanti. Spence ha superato nella corsa all'esterno destro Diaby, per cui l'Al Ittihad ha già rispedito al mittente un'offerta di 20 milioni di euro più il cartellino di Asllani.

Ora però l'Inter potrebbe ritrovarsi ad avere bisogno anche di un rinforzo a sinistra, con la possibile uscita di Luis Henrique, che piace molto alla Roma e per cui l'Inter ha chiesto 30 milioni di euro: l'accordo tra i due club potrebbe arrivare a 27 milioni. Oltre ai già noti Nico Gonzalez e Perisic, nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Malick Fofana, classe 2005 del Lione, già finito nel mirino del Tottenham e recentemente accostato anche alla Roma. L'Inter in questa direzione non si è ancora mossa concretamente e aspetta novità sul fronte Luis Henrique: una volta sicura della partenza del brasiliano, si virerà sul belga.

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