Qualifiche Mexico City: Mortara si gira, pole di Wehrlein, 2. fila per Lotterer e Vergne

MEXICO CITY E-PRIX QUALIFICHE

Il pilota italo-elvetico compromette le sue chances con un clamoroso errore negli ultimi metri del duello finale con il rivale tedesco.

di

Stefano Gatti

Pole position di Pascal Wehrlein e della Porsche a Mexico City. Nel duello finale il tedesco la spunta su Edoardo Mortara che si gira proprio sulla linea del traguardo e sarà quindi al via dall'esterno della prima fila. Dalla seconda scatteranno invece André Lotterer con l'altra Porsche e Jean-Eric Vergne con la migliore delle DS Techeetah, dopo aver battuto nei quarti di finale il proprio compagno di squadra Antonio Félix Da Costa. Il nostro Antonio Giovinazzi sarà invece al via dalla decima fila dello schieramento, insieme all'altro pilota Dragon Penske Sergio Sette Camara.

Una sbavatura proprio sul traguardo impedisce al pilota italo-elvetico di Venturi Racing di contendere fino alla fine la pole del terzo appuntamento stagionale a Pascal Wehrlein che mette a frutto l'ottimo stato di forma fin qui mostrato dalla Porsche sull'asfalto dell'autodromo dedicato ai fratelli Pedro e Ricardo Rodriguez. Mortara si è scomposto proprio all'uscita dalla curva che immette sulla linea d'arrivo ma è comunque riuscito a riprendere il controllo della monoposto e ad evitare di colpire il muretto che delimita la corsia dei box

Insieme alla Gen2 numero 48 restano intatte le chances di Edo di provare ad allungare nella classifica generale ma la missione è tutt'altro che scontata, visto che il diretto rivale Nyck De Vries (33 punti a 29 dopo le due gare di Diriyah) non è lontano. Il campione in carica scatta infatti dalla terza fila con la sua Mercedes (sesto tempo) insieme ad Antonio Félix Da Costa, battuto nei quarti di finale della fase a scontri diretti delle qualifiche dal proprio compagno di squadra Vergne nel derby" DS Techeetah. "JEV" si è poi poi dovuto arrendere a Wehrlein in semifinale ma la seconda fila composta dal francese e da Lotterer (due tra i piloti più... focosi del gruppo) promette letteralmente scintille!

Dalla quarta fila prenderanno il via Robin Frijns (Envision Racing) e Stoffel Vandoorne con la seconda Mercedes. Dalla quinta Nick Cassidy (Envision) e Maximilian Guenther (Nissan e.dams). Qualifiche deludenti per un paio di big: Lucas Di Grassi (Venturi) non è andato oltre la quattordicesima performance (mancando l'ingresso nei "Duels") e scatta dalla settima fila a fianco di Alexander Sims (Mahindra). Da parte sua, Sam Bird (Jaguar) è solo diciassettesimo, affiancato da Sebastien Buemi (Nissan) in nona fila. Alle loro spalle, Antonio Giovinazzi e Sergio Sette Camara che formano una nona fila tutta Dragon Penske.