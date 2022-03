Primavera romana per la Formula E con vista... su Montecarlo: scocca la scintilla del Mondiale

FORMULA E

Il Mondiale elettrico riprende ad aprile ed entra nel vivo con due tra gli appuntamenti più attesi del proprio calendario.

di

Stefano Gatti

La lunga pausa seguita ai primi tre round stagionali (due a Diriyah, uno a Mexico City) si avvia finalmente alla sua conclusione: il Mondiale di Formula E riprende infatti quasi esattamente due mesi dopo la tappa centroamericana e lo fa nel tracciato - unico nel suo genere - dell'EUR di Roma, nel secondo weekend di un mese di aprile nel corso del quale il campionato "cento per cento elettrico" celebra due dei suoi appuntamenti più glamour. Sì perchè l'ultimo weekend di aprile - sabato 30 per la precisione - è in programma l'EPrix di Monaco che - per la prima volta in assoluto - andrà in scena su di un circuito "cento per cento identico" a quello che un mese più tardi ospiterà la Formula Uno! Formula E

I protagonisti del Mondiale di Formula E insomma... scalderanno l'asfalto a Leclerc, Verstappen e (magari) Hamilton. In tutto e per tutto! Il quinto round della serie avrà infatti per teatro lo stesso layout del Gran Premio. Sono state infatte eliminate le leggere differenze alla Sainte Devote ed alla variante all'uscita dal tunnel utilizzate nel 2021, quando ad imporsi era stato l'allora campione in carica Antonio Félix Da Costa (Techeetah) davanti a Robin Frijns (Virgin) e Mitch Evans (Audi). Nelle tre edizioni precedenti invece la prova monegasca (2015, 2017 e 2019) si era svolta su una versione rimaneggiata, che escludeva totalmente la parte altra dello storico "cittadino" monegasco.

Prima di pensare a Montecarlo, i protagonisti della serie devono però concentrarsi sull'appuntamento romano. Ad iniziare dal regolarista Edoardo Mortara che guida la classifica generale piloti con 43 punti, cinque in più del campione in carica De Vries (che rientra nei ranghi dopo un intero weekend da spettatore interessato nella cabina di regia Mercedes a Jeddah...) e tredici in più della coppia Porsche formata da Pascal Wehrlein e André Lotterer. Dalla gsra di casa punta a trarre un surplus... di potenza motivazionale Antonio Giovinazzi che punta a fare finalmente fuoco e fiamme con la sua... "Dragon" ed a muovere la propria classifica, ancor ferma ai blocchi di partenza.