Prima gioia in Formula E per Nico Mueller

La prima volta resta sempre diversa dalle altre. Se poi arriva a casa Porsche, davanti al pubblico di Berlino, il peso cambia. Nico Müller si prende la sua prima vittoria in Formula E alla presenza numero settanta nella categoria, sul tracciato ricavato nell’ex aeroporto militare di Tempelhof, nella gara di casa del marchio di Stoccarda. Un successo netto, costruito con precisione e senza sbavature. Tutti guardavano dall’altra parte del box, verso Pascal Wehrlein, uomo di punta Porsche e candidato naturale al successo. Il tedesco, però, è stato rallentato da una foratura che lo ha tolto presto dai giochi. Così la scena se l’è presa chi era arrivato per lavorare nell’ombra.