Berlino E-Prix

Prima gioia in Formula E per Nico Mueller

Sul circuito di Tempelhof il pilota svizzero conquista il successo numero uno in carriera al 70° e-prix nella categoria elettrica. Mortara quarto ma nuovo leader del Mondiale, Wehrlein tradito da una foratura

di Massimiliano Cocchi
02 Mag 2026 - 18:30
© Formula E

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La prima volta resta sempre diversa dalle altre. Se poi arriva a casa Porsche, davanti al pubblico di Berlino, il peso cambia. Nico Müller si prende la sua prima vittoria in Formula E alla presenza numero settanta nella categoria, sul tracciato ricavato nell’ex aeroporto militare di Tempelhof, nella gara di casa del marchio di Stoccarda. Un successo netto, costruito con precisione e senza sbavature. Tutti guardavano dall’altra parte del box, verso Pascal Wehrlein, uomo di punta Porsche e candidato naturale al successo. Il tedesco, però, è stato rallentato da una foratura che lo ha tolto presto dai giochi. Così la scena se l’è presa chi era arrivato per lavorare nell’ombra.

Con la livrea speciale per celebare i 75 anni di Porsche nelmotorsport, Müller è scattato dalla sesta posizione, restando sempre  nella top 10. La chiave è arrivata al Pit Boost: rientrato in pista con il quattro per cento di energia in più rispetto ai rivali, ha immediatamente sfruttato l’Attack Mode, la finestra di massima potenza. Al giro 29 ha preso il comando. Da lì in poi ha allungato fino a quattro secondi, margine sufficiente per togliere speranze a tutti.

© Formula E

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Alle sue spalle ha chiuso Nick Cassidy, con la Citroen, uno dei primi a entrare ai box per il pit boost, la ricarica ultrarapida. Terzo Oliver Rowland, autore con la sua Nissan di una strategia diversa: ha ritardato il più possibile la sosta ed è tornato in pista davanti a Cassidy, prima di cedere al miglior utilizzo dell’Attack Mode del neozelandese.

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Il poleman Edoardo Mortara si è fermato al quarto posto, ma porta via comunque qualcosa di importante: la testa del Mondiale. Grazie anche ai 3 punti della qualifica e allo zero di Wehrlein, Mortara guida la classifica con 87 punti, otto più di Wehrlein e dodici più di Müller.

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