Formula E: tutti a caccia di Rowland

Gli ultimi test di Valencia hanno regalato una fotografia perfetta: alla fine dei quattro giorni i tempi dei migliori sei erano racchiusi in appena 0.106s, i venti piloti - cioè tutta la griglia – erano separati da meno di un secondo (0.825s). Perché sono tutti così vicini? Le vetture della GEN3 hanno oramai raggiunto la piena maturità tecnica, e - dopo un anno di sviluppo -neanche la versione Evo ha più segreti per i team. In questa stagione lo sviluppo hardware sarà bloccato, la differenza la faranno i piloti e gli ingegneri che scrivono il software per gestire al meglio tutte le fasi di gara: accelerazione, frenata, rigenerazione, efficienza.