Clamoroso! Porsche abbandona definitivamente il WEC

Porsche ha annunciato una profonda revisione dei propri programmi agonistici: al termine della stagione 2025, il marchio concluderà la partecipazione ufficiale al FIA World Endurance Championship, chiudendo il capitolo del progetto LMDh. La priorità per il 2026 sarà l’impegno nel campionato americano IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nel Mondiale di Formula E, due scenari considerati strategici per lo sviluppo tecnologico e per la visibilità globale del marchio.

Decisione inaspettata

L’uscita dal WEC, dove Porsche è ancora in corsa per il titolo piloti con la 963 n.6 di Laurens Vanthoor e Kevin Estre, rappresenta una scelta pragmatica più che simbolica. La 963 resterà protagonista in America con Penske Motorsport, team ufficiale che schiera due prototipi e che guida attualmente la classifica dell’IMSA alla vigilia della Petit Le Mans di Road Atlanta. Il programma endurance negli Stati Uniti diventa così il nuovo baricentro della divisione corse di Weissach, ribadendo l’importanza del mercato nordamericano per Porsche.