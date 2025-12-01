Logo SportMediaset

Il mondiale di Formula E riparte dal Brasile, orari e appuntamenti su Mediaset

Si corre nel circuito cittadino di San Paolo, gara in diretta sabato 6 dicembre a partire dalle 17:45 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it

di Massimiliano Cocchi
01 Dic 2025 - 11:48
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La Formula E rimette le ruote in pista per la corsa al mondiale 2025-2026. È la stagione che chiude il ciclo GEN3 prima della rivoluzione GEN4, un passaggio che pesa nell’aria e che accompagna l’E-Prix di San Paolo, tappa inaugurale di un campionato pieno di incognite.  A ospitare il round inaugurale è ancora il Brasile, come un anno fa, su un tracciato cittadino di 2.930 metri che negli ultimi tre anni ha raccontato una storia chiara: Mitch Evans sa come farla sua.

Il neozelandese della Jaguar ha vinto due delle ultime tre edizioni, Stagione 9 e 11, e nella Stagione 10 ha chiuso secondo. Qui, nell’ultimo precedente, ha firmato un record destinato a restare: successo partendo dall’ultima posizione, davanti ad Antonio Felix da Costa (Porsche) e Taylor Barnard (Mc Laren), al termine di una gara imprevedibile, con tre safety car e un incidente pesante per Pascal Wehrlein, costretto al ritiro dopo essersi capovolto con la sua Porsche.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

In tutte e tre le edizioni di San Paolo il poleman non è mai riuscito a trasformare la pole position in vittoria. Qui conta altro: strategia, scia, gestione. I tre lunghi rettilinei dettano il ritmo, il resto del tracciato alterna curve ampie, sezioni tecniche e tornanti lenti che aprono continue occasioni di attacco. Nella Stagione 11 si sono alternati cinque leader diversi e sono arrivati 111 sorpassi: numeri che confermano quanto la gestione dell’energia resti il vero discrimine per chi vuole stare davanti fino alla fine.

A San Paolo hanno vinto in pochi. Nel 2023 ci riuscì Sam Bird, regalando a McLaren la sua prima e unica vittoria in Formula E sorpassando Evans alla penultima curva. Bird non sarà sulla griglia nella Stagione 12: resta comunque nel paddock come pilota di riserva e sviluppo Nissan che deve difendere il titolo piloti conquistato con Rowland.

Per il britannico il via sarà in salita: dovrà scontare la penalità rimediata a Londra, tre posizioni in griglia per il contatto con Nico Müller che mise fuori entrambi nell’ultimo round della scorsa stagione. Partire a centro gruppo aggiunge qualche rischio soprattutto nei primi giri, spesso molto cauotici.

 Nessuna gloria, fin qui, per i piloti di casa. Tre edizioni, zero podi e zero punti per i brasiliani. Ci riprovano in due: Lucas di Grassi, al ritorno su un circuito che conosce bene, e Felipe Drugovich, alla prima stagione completa dopo l’esordio di Berlino 2025. Un test immediato per capire gerarchie e velocità, con una griglia che si presenta compatta e poco incline ai pronostici.

Come da tradizione in Formula E tutto si svolge in una sola giornata, le qualifiche, visibili su sportmediaset.it scatteranno alle ore 13:40 italiane, mentre la gara - oltre che sul sito - si può seguire in chiaro su Canale 20 a partire dalle 17:45. L’E-Priix di San Paolo scatterà alle 18:0 con la telecronaca di Massimiliano Cocchi e Luca Filippi.

