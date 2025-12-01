Il mondiale di Formula E riparte dal Brasile, orari e appuntamenti su Mediaset

Il neozelandese della Jaguar ha vinto due delle ultime tre edizioni, Stagione 9 e 11, e nella Stagione 10 ha chiuso secondo. Qui, nell’ultimo precedente, ha firmato un record destinato a restare: successo partendo dall’ultima posizione, davanti ad Antonio Felix da Costa (Porsche) e Taylor Barnard (Mc Laren), al termine di una gara imprevedibile, con tre safety car e un incidente pesante per Pascal Wehrlein, costretto al ritiro dopo essersi capovolto con la sua Porsche.