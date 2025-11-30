Formula E: è già GEN4, ecco i costruttori che hanno confermato la presenza

A contendersi il mondiale con la quarta generazione di vetture ci saranno almeno sei costruttori: il primo a confermare la presenza era stata Jaguar ad aprile 2024. Un impegno si allinea perfettamente alla missione dell'azienda di passare completamente ai veicoli elettrici. Più tardi erano arrivate le conferme da Nissan, Stellantis, Lola-Yamaha e Porsche, che - poche settimane fa e un po’ a sorpresa - ha detto addio al WEC per concentrare tutti gli sforzi in Formula E. Da qui il successivo annuncio di voler schierare due team ufficiali dal 2026/2027. Non una semplice squadra A e B, ma due veri e propri team Factory con l’obiettivo di far crescere giovani talenti.