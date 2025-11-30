Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula E
Il futuro

Formula E: è già GEN4, ecco i costruttori che hanno confermato la presenza

Jaguar era stata la prima, seguita da Nissan e Stellantis. Porsche si è detta pronta a schierare due team ufficiali, ora è arrivata anche Mahindra

di Massimiliano Cocchi
30 Nov 2025 - 12:42
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il paddock della Formula E è in continuo movimento. Tra meno di una settimana prenderà il via la stagione 12 del mondiale elettrico, ma già l’attenzione è rivolta al 2027, anno di debutto della GEN4, un’auto che segnerà un punto di svolta epocale, almeno così giurano dal quartier generale di Londra.

A contendersi il mondiale con la quarta generazione di vetture ci saranno almeno sei costruttori: il primo a confermare la presenza era stata Jaguar ad aprile 2024. Un impegno si allinea perfettamente alla missione dell'azienda di passare completamente ai veicoli elettrici. Più tardi erano arrivate le conferme da Nissan, Stellantis, Lola-Yamaha e Porsche, che - poche settimane fa e un po’ a sorpresa - ha detto addio al WEC per concentrare tutti gli sforzi in Formula E. Da qui il successivo annuncio di voler schierare due team ufficiali dal 2026/2027. Non una semplice squadra A e B, ma due veri e propri team Factory con l’obiettivo di far crescere giovani talenti.

Si attendeva la conferma di Mahindra, il brand che prima di qualunque altro ha costruito un propulsore di Formula E nel 2013, e proprio alla viglia dell’E-Prix di San Paolo 2025, è arrivata la conferma. Il team indiano ci sarà e non è escluso che a breve possano esserci altri movimenti all'interno del paddock. 

A metà novembre cinque costruttori (Jaguar, Porsche, Nissan, Stellantis e Lola) hanno tutte effettuato le prime prove di affidabilità della nuova auto sul circuito di Monteblanco, in Spagna, un’auto che svilupperà oltre 800 CV e sarà il 50% più potente dell’attuale GEN3. 

Ultimi video

06:46
Il podio del Round 16 a Londra

Il podio del Round 16 a Londra

01:26
Formula E, con i test di Valencia parte la 12° stagione

Formula E, con i test di Valencia parte la 12° stagione

09:27
FORMULA E BEST SORPASSI SRV

I sorpassi più spettacolari

01:28
Formula E, test prestagionali

Formula E, test prestagionali

01:29
FORMULA E 30 OTTOBRE SRV

La terza giornata di prove a Valencia

14:25
FORMULA E INCIDENTI SRV

Gli incidenti più spettacolari

01:04
FRANZETTI PER SITO SRV

A tu per tu con Franzetti

01:29
TEST FORMULA E 29 OTTOBRE SRV

Formula E, il bilancio dei primi test a Valencia

52:19
Arabia Saudita | Gara 3

Arabia Saudita | Gara 3

53:43
Arabia Saudita | Gara 2

Arabia Saudita | Gara 2

54:19
Arabia Saudita | Gara 1

Arabia Saudita | Gara 1

01:06
Formula E a Londra

Formula E, finale a Londra

53:33
E-Prix 16° Round Londra - Gara 2

E-Prix 16° Round Londra - Gara 2

07:42
Oliver Rowland è campione del mondo

Oliver Rowland è campione del mondo

01:16
Oliver Rowland: "Stagione fantastica"

Oliver Rowland: "Stagione fantastica"

06:46
Il podio del Round 16 a Londra

Il podio del Round 16 a Londra

I più visti di Formula E

Formula E: tutti a caccia di Rowland

Formula E, test prestagionali

Formula E, test prestagionali

Lindsay Brewer - DS PENSKE

I volti femminili alla guida delle monoposto elettriche

Formula E, con i test di Valencia parte la 12° stagione

Formula E, con i test di Valencia parte la 12° stagione

Formula E: Nissan in testa nella quarta giornata, Mortara il più veloce dei test

Formula E, le foto della Gen4 per il 2026/27

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:05
L'Italia dei motori fa festa con Fornaroli: è lui il campione F2, eguagliati Leclerc, Russell e Piastri
15:06
Premier League: lo United si rialza e supera il Crystal Palace in rimonta
14:58
Lecce, Di Francesco: "Finalmente un po' di fortuna. Bravi i ragazzi a resistere"
14:56
Milan-Lazio, per i vertici arbitrali non era rigore e il VAR Di Paolo sarà fermato
14:52
Inter, Sucic prima del Pisa: "Dobbiamo essere più cinici"