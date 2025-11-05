Formula E, le foto della Gen4 per il 2026/27

Federazione Internazionale dell’Automobile e Formula E hanno svelato mercoledì 5 novembre a Londra la nuovissima GEN4, monoposto che segna una vera e propria reinvenzione del motorsport e l’inizio del prossimo capitolo delle corse elettriche. Capace di velocità estreme, la GEN4 è la vettura più veloce mai realizzata nella storia del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E, progettata per i pionieri di oggi e i talenti del futuro, fissando un nuovo standard globale in termini di innovazione, velocità e sostenibilità.