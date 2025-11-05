Formula E, le foto della Gen4 per il 2026/27

© x
Potenza doppia per la nuova monoposto, appena presentata, rispetto alla attuale Gen3 Evo
Federazione Internazionale dell’Automobile e Formula E hanno svelato mercoledì 5 novembre a Londra la nuovissima GEN4, monoposto che segna una vera e propria reinvenzione del motorsport e l’inizio del prossimo capitolo delle corse elettriche. Capace di velocità estreme, la GEN4 è la vettura più veloce mai realizzata nella storia del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E, progettata per i pionieri di oggi e i talenti del futuro, fissando un nuovo standard globale in termini di innovazione, velocità e sostenibilità.
La GEN4 che debutterà nella stagione 2026-2027 del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E ridefinisce il concetto stesso di corsa: 600 kW di potenza (oltre 815 cavalli) e trazione integrale attiva in ogni fase della gara. È la monoposto più impegnativa mai creata da Formula E, progettata per duelli ruota a ruota e momenti spettacolari per gli appassionati. Dalla trazione integrale attiva al differenziale attivo, ogni elemento della GEN4 dimostra le potenzialità della tecnologia elettrica e rafforza il legame tra pista e strada per i costruttori e le loro future innovazioni.