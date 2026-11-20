Paura ai test di Jarama: prende fuoco ed esplode la Porsche di Barnard
Il pilota britannico della Fusion Racing è uscito illeso dalla monoposto prima dell’esplosione. Finiti in anticipo i test pre-stagionali della GEN4di Massimiliano Cocchi
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Prima l'auto che fuma, poi le fiamme, infine una colonna densa e nera che sale sopra Jarama. Il finale dei test di Formula E si trasforma in un grande spavento. Protagonista, suo malgrado, Taylor Barnard. La sua Porsche della Fusion Racing prende fuoco e poi esplode nell’ultima ora di prove. Il pilota britannico riesce a uscire dalla monoposto senza bisogno di aiuto, pochi istanti prima che la situazione precipiti.
Immediato l'intervento dei soccorsi: medical car, safety car e vigili del fuoco. Bandiera rossa, piloti fermi in pista, attività sospesa. Dopo le prime operazioni di sicurezza, ad alcune vetture viene consentito di rientrare ai box percorrendo il circuito in senso contrario. La decisione, poco dopo, è definitiva: non si riparte. I test della nuova GEN4 finiscono con un’ora d’anticipo.
Nessun ferito, per fortuna. Resta da capire cosa sia successo. Le prime ipotesi indicano nella batteria la possibile origine del problema, ma non ci sono ancora conferme. La vettura appartiene alla neonata Fusion Racing, squadra cliente di Porsche. Formula E e FIA hanno annunciato un’indagine approfondita per ricostruire l’accaduto.
"Le squadre di emergenza stanno intervenendo. Possiamo confermare che non ci sono feriti e che condurremo un’indagine approfondita sulle cause", hanno comunicato con una nota congiunta.
Non era stata una mattinata senza inconvenienti. Appena due minuti dopo il via della sessione, anche la Jaguar ufficiale di Stoffel Vandoorne era rimasta ferma lungo il tracciato. Prima bandiera rossa, vettura isolata in una zona del circuito e controlli precauzionali.
La GEN4, attesa protagonista della Formula E 2026/27, si avviava a chiudere tre giorni di lavoro con indicazioni interessanti sul fronte delle prestazioni e dell’affidabilità. L’ultimo fotogramma, però, è quello delle fiamme.