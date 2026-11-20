Per la categoria "figli d'arte" va tenuto d'occhio il regista Gianluca Okon, figlio di Paul che giocò nella Lazio, nella Fiorentina e nel Vicenza, molto limitato dai numerosi infortuni. Il talento non gli faceva difetto e vedendo in campo Gianluca sembra di vedere il padre. Stessa personalità in mezzo al campo, stessi tempi di gioco da metronomo. Gianluca è nato a Sydney, in Australia, il 24 gennaio 2009. Gioca in Belgio, nel Bruges, dove il padre è stato prima di venire in Italia e ha anche fatto l'allenatore in seconda nel 2022. Alla fine del primo tempo, ha lasciato il posto a Cassano del Como, già convocato da Mancini per la Nazionale A. Se Okon è raziocinio e geometria, nel centrocampo azzurro ci sono anche la fantasia e la vivacità di Gioele Giammattei della Roma, che nasce trequartista ma si adatta molto bene anche come mezzala. Nato il 20 maggio 2009, Giammattei è cresciuto nella Durini Pescara ed è giallorosso dal 2023. Il gesto tecnico di questo ragazzo in occasione del 5-0 per gli azzurri sarà ricordato a lungo: una rovesciata davvero spettacolare. Dall'oratorio San Francesco di Garbagnate Milanese parte invece la storia di Andrea Donato, difensore centrale nato il 14 gennaio 2009, oggi difensore centrale ben strutturato che gioca nell'Inter. Ragazzo di poche parole, esercita comunque le sue doti di leadership con l'esempio. Questi sono stati i protagonisti dell'esordio azzurro ai Mondiali Under 17, ma il gruppo azzurro è ricco di talento ancora da esprimere, a partire dal prossimo impegno di lunedì 23 contro la Costa d'Avorio.