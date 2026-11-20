L'Italia U17 brilla per talento: Federico Croci della Fiorentina illumina l'esordio Mondiale con la Giamaica
In tutti i reparti abbiamo prospetti validissimi come il figlio d'arte Okon del Bruges e il leader difensivo Donato dell'Interdi Enzo Palladini
© Getty Images
D'accordo che l'avversario non era di quelli che fanno tremare, ma nelle grandi manifestazioni giovanili non bisogna mai fidarsi, i valori tradizionali rischiano sempre di essere stravolti. L'Italia Under 17 non è caduta in questo tipo di trappola, ha affrontato la Giamaica con il piglio giusto e la concentrazione necessaria, ha stravinto la partita e poteva segnare anche di più, se il portiere-acrobata White non si fosse opposto ad altre conclusioni con tutte le parti del corpo. Di ragazzi interessanti in questa squadra azzurra ce ne sono tanti e il CT Daniele Franceschini (ex centrocampista di buon livello soprattutto con Chievo e Lazio) li sta gestendo nella maniera giusta, Campioni d'Europa in carica, sono tra i favoriti di questo Mondiale che è appena partito in Qatar. Il 6-0 finale rappresenta solo parzialmente il dominio assoluto dei nostri ragazzi.
Un nome da sottolineare con due righe rosse e poi evidenziare in giallo fosforescente: Federico Croci. Una forza della natura, in un quarto d'ora ha messo a segno una doppietta, un gol da opportunista sulla ribattuta del portiere, uno con un'azione personale sul lato sinistro del campo. Da giocatore vero, fatto e finito. Eppure gioca sotto età, perché è del 1° luglio 2010. Un attaccante esterno (destro che parte da sinistra) che ha tutto il tempo per imparare a giocare anche più centrale. Prodotto del settore giovanile della Fiorentina, ha già esordito in prima squadra lo scorso 15 agosto a 16 anni, 1 mese e 13 giorni in Coppa Italia contro il Benevento. Faceva già parte dell'Under 17 che ha vinto l'Europeo. Casentinese di Bibbiena (Arezzo), è cresciuto nel Marino Mercato Subbiano, poi è passato dall'Aquila Montevarchi prima di arrivare alla Fiorentina. Il suo nome è da tempo sul taccuino di Roberto Mancini ed è abbastanza scontato prevedere una convocazione per lui in occasione delle prossime date Fifa.
In attacco siamo messi bene, perché un altro giocatore che dimostra di saper interpretare il ruolo (in questo caso prima punta classica) è Diego Perillo, ragazzo di Prato (dove è nato il 17 marzo 2009) in forza all'Atalanta dopo essere passato dall'Empoli (e avere iniziato nella Maliseti Tobbianese). Ha il gol nel sangue, sa colpire molto bene di testa e l'ha dimostrato sia in occasione del 3-0 che è tutto merito suo, sia nel 4-0 che è scaturito da un altro suo colpo di testa, deviato da un difensore giamaicano. La sua altezza (1,91) gli consente di farsi valere negli scontri uno contro uno, ma anche con il pallone tra i piedi è già in grado di partecipare alla manovra offensiva. Perillo ha perso il padre giovanissimo e ogni gol segnato è una dedica alla sua memoria. Franceschini lo ha sostituito nella ripresa con Fugazzola.
Per la categoria "figli d'arte" va tenuto d'occhio il regista Gianluca Okon, figlio di Paul che giocò nella Lazio, nella Fiorentina e nel Vicenza, molto limitato dai numerosi infortuni. Il talento non gli faceva difetto e vedendo in campo Gianluca sembra di vedere il padre. Stessa personalità in mezzo al campo, stessi tempi di gioco da metronomo. Gianluca è nato a Sydney, in Australia, il 24 gennaio 2009. Gioca in Belgio, nel Bruges, dove il padre è stato prima di venire in Italia e ha anche fatto l'allenatore in seconda nel 2022. Alla fine del primo tempo, ha lasciato il posto a Cassano del Como, già convocato da Mancini per la Nazionale A. Se Okon è raziocinio e geometria, nel centrocampo azzurro ci sono anche la fantasia e la vivacità di Gioele Giammattei della Roma, che nasce trequartista ma si adatta molto bene anche come mezzala. Nato il 20 maggio 2009, Giammattei è cresciuto nella Durini Pescara ed è giallorosso dal 2023. Il gesto tecnico di questo ragazzo in occasione del 5-0 per gli azzurri sarà ricordato a lungo: una rovesciata davvero spettacolare. Dall'oratorio San Francesco di Garbagnate Milanese parte invece la storia di Andrea Donato, difensore centrale nato il 14 gennaio 2009, oggi difensore centrale ben strutturato che gioca nell'Inter. Ragazzo di poche parole, esercita comunque le sue doti di leadership con l'esempio. Questi sono stati i protagonisti dell'esordio azzurro ai Mondiali Under 17, ma il gruppo azzurro è ricco di talento ancora da esprimere, a partire dal prossimo impegno di lunedì 23 contro la Costa d'Avorio.