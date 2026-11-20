Il pallone rosa Gilbert è sceso in campo insieme agli Azzurri durante il Captain's Run di venerdì 20 novembre, alla vigilia di Italia-Fiji, in programma sabato al Bluenergy Stadium di Udine. Un gesto concreto per promuovere l'iniziativa ideata dalla famiglia Foffano, che attraverso la vendita dello speciale pallone punta a raccogliere fondi a sostegno del Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano. La Nazionale Italiana ha utilizzato il pallone durante la prima fase della tradizionale sessione del giorno prepartita, contribuendo a dare visibilità a un progetto che unisce il mondo del rugby a un obiettivo di solidarietà. Una parte del ricavato della vendita dello speciale pallone rosa Gilbert sarà devoluto al CRO di Aviano, a sostegno delle sue attività. Il pallone sarà disponibile per l'acquisto anche allo stadio nel giorno della partita Italia-Fiji, sabato 21 novembre, oltre che online al seguente link: https://tinyurl.com/223o3xbwL'iniziativa, ideata e promossa dalla famiglia Foffano con il supporto di Gilbert, era già stata presentata in occasione di Italia-Sudafrica, disputata a Fontanafredda nell'ambito delle WXV Global Series. Il coinvolgimento degli Azzurri a Udine rappresenta una nuova occasione per sensibilizzare il pubblico e ampliare la partecipazione alla raccolta fondi.