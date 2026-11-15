Fusion ha presentato la livrea della GEN4, ma non i piloti
Il nuovo team britannico, legato al progetto LN4 Fusion di Lando Norris e motorizzato Porsche, ha rivelato i colori della propria monoposto elettrica senza comunicare i nomi di chi la guideràdi Massimiliano Cocchi
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Il conto alla rovescia verso la nuova era GEN4 della Formula E prosegue e, a poche ore dall'inizio dei test precampionato, anche Fusion Formula E toglie il velo alla propria vettura. Il nuovo team britannico, che ha rilevato la licenza dal team Penske, uscito dalla serie elettrica, ha presentato la livrea della monoposto che debutterà nella stagione 2026/27, ma ha scelto di mantenere il riserbo sulla formazione dei piloti.
La scelta dei colori, una base viola scuro accompagnata da vistosi inserti verde lime, richiama immediatamente i colori di LN4 Fusion, il progetto legato al pilota di Formula 1 Lando Norris e impegnato nelle categorie giovanili del motorsport. Il punto di contatto è Dan Richards, fondatore di Fusion Formula E e investitore nel progetto LN4 Fusion.
A guidare il progetto sportivo è Phil Charles, ex DS Penske considerato un guru della categoria, chiamato a costruire la squadra praticamente da zero. «C'è qualcosa di speciale nel costruire un team corse da zero. Hai l'opportunità di riunire persone in cui credi, creare la cultura giusta e un ambiente in cui tutti possano dare il meglio», ha spiegato il team principal. Charles non nasconde le difficoltà della sfida: «Sappiamo quanto sia competitiva la Formula E e non ci facciamo illusioni. Abbiamo però riunito un gruppo di persone fantastiche e possiamo contare su un partner tecnico solido come Porsche. Non siamo qui soltanto per fare numero: vogliamo costruire una squadra capace di competere ai vertici». Accanto a Charles ci sarà anche Chris Bluett, un'altra figura di esperienza sulla quale Fusion ha deciso di puntare per affrontare il debutto nella categoria.
Resta però il grande interrogativo: chi saranno i piloti? In una fase in cui le altre squadre tutte le squadre hanno completato le proprie formazioni in vista dei test di Jarama, in programma dal 16 al 20 novembre, Fusion ha preferito non scoprire le carte. Nei test infatti potranno essere schierati anche collaudatori e piloti non titolari. Per ora, dunque, il nuovo team ha un volto, una livrea e un motore Porsche. Ma non ancora i suoi piloti.