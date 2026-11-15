Fusion ha presentato la livrea della GEN4, ma non i piloti

A guidare il progetto sportivo è Phil Charles, ex DS Penske considerato un guru della categoria, chiamato a costruire la squadra praticamente da zero. «C'è qualcosa di speciale nel costruire un team corse da zero. Hai l'opportunità di riunire persone in cui credi, creare la cultura giusta e un ambiente in cui tutti possano dare il meglio», ha spiegato il team principal. Charles non nasconde le difficoltà della sfida: «Sappiamo quanto sia competitiva la Formula E e non ci facciamo illusioni. Abbiamo però riunito un gruppo di persone fantastiche e possiamo contare su un partner tecnico solido come Porsche. Non siamo qui soltanto per fare numero: vogliamo costruire una squadra capace di competere ai vertici». Accanto a Charles ci sarà anche Chris Bluett, un'altra figura di esperienza sulla quale Fusion ha deciso di puntare per affrontare il debutto nella categoria.