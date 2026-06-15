Volley: Vnl maschile, Italia piega Stati Uniti 3-2 ad Ottawa

15 Giu 2026 - 07:44
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Una bella Italia si regala la terza vittoria nella Volleyball Nations League e il momentaneo quarto posto nella classifica generale. Gli azzurri, alla The Arena at TD Place, nell'ultimo incontro della Pool 1, hanno superato gli Stati Uniti al termine di un match lungo e spettacolare 3-2 (25-18, 15-25, 25-19, 18-25, 15-10). Miglior marcatore tra le fila italiane è stato Luca Porro con 24 punti, 68% in attacco, 2 muri e 3 ace. La nazionale tricolore ha offerto, dopo quella di ieri con la Turchia, un'altra importante prestazione contro una formazione di assoluto valore. L'Italia ha fatto suo questo importante match, dando vita a una gara che ha divertito il pubblico presente questa sera a Ottawa. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, dunque, tornano a casa dalla prima week di VNL con un bilancio di tre vittorie (Germania, Turchia e Stati Uniti) e una sola sconfitta, arrivata nel match d'esordio contro la Francia di Giani. Quella di questa sera è la cinquantaduesima vittoria degli azzurri su novantatré incontri disputati contro la nazionale a stelle e strisce. La Nazionale farà rientro in Italia con un volo in partenza da Montreal alle ore 19 locali di lunedì 15 giugno (mezzanotte in Italia), con arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino.

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